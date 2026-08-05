परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर नहीं होगा विशेष सत्र, किरेन रिजिजू ने अटकलों पर लगाया विराम

Kiren Rijiju on Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र को लेकर चल रही अटकलों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र को बढ़ाने या 16 से 18 अगस्त के बीच विशेष सत्र बुलाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।