‘अफ्रीका हमारी विदेश नीति की प्राथमिकता में शीर्ष पर’, नई दिल्ली में अफ्रीका डे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर

S Jaishankar on Africa Day: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित अफ्रीका दिवस समारोह में कहा कि अफ्रीका भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत और अफ्रीकी देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों पक्ष साझा विकास, आपसी सम्मान और दीर्घकालिक सहयोग के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं।