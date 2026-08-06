‘जेन-ज़ी’ छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट में विरोध

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने 'जेन-ज़ी' छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया गया। याचिकाकर्ता के वकील रिज़वान अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कल जनरेशन अल्फा, बीटा और डेल्टा भी आ सकते हैं और भविष्य के आंदोलनों/विरोध प्रदर्शनों पर बुरा असर पड़ेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल पूछा कि क्या कल बॉर्डर पर मौजूद लोग ट्रैक्टर लेकर संसद आएंगे? शाहीन बाग के लोग संसद आएंगे? अगर 500 लोग संसद में घुस जाते तो कौन जानता है कि उनके पास देसी बंदूक या देसी बम नहीं होता? आयोजकों की जवाबदेही कहाँ है? जवाबदेही होनी चाहिए।"