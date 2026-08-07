Shashi Tharoor: ‘सिर्फ विरोध से नहीं चलेगी राजनीति’, कांग्रेस को शशि थरूर की नसीहत, राहुल गांधी के अभियान पर भी उठाए सवाल

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार शशि थरूर ने संसद की कार्यवाही लगातार बाधित होने पर चिंता जताते हुए कहा कि लोकतंत्र में सड़क और सदन दोनों की अपनी-अपनी भूमिका है। उन्होंने कहा कि 'सड़क का काम सड़क पर और सदन का काम सदन में होना चाहिए।' उन्होंने माना कि संसद को बार-बार ठप करने की राजनीति से विपक्ष को भी नुकसान उठाना पड़ता है। थरूर ने कहा कि पहले विपक्ष में रहते हुए बीजेपी इस रणनीति का इस्तेमाल करती थी और अब कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं।