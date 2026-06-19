Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान और मूंग में तेजी, सरसों में मंदी

File Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50,000 कट्टे रही। गेहूं लस्टर में 25 रुपए, धान में 100 रुपए तथा मूंग में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। वहीं सरसों के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी रही। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 13,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,000 से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 24,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन में 300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
|जिंस
|भाव
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2300 - 2421
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2425 - 2525
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2525 - 2611
|धान सुगंधा
|2800 - 3501
|धान (1509)
|3400 - 4250
|धान (1847)
|3200 - 4101
|धान (1718-1885)
|3800 - 4700
|धान (पूसा-1)
|3000 - 4100
|धान (1401-1886)
|3600 - 4130
|धान दागी
|1500 - 3000
|सोयाबीन
|6000 - 6750
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6750 - 6801
|सरसों
|7200 - 7570
|अलसी
|8000 - 8750
|ज्वार शंकर
|1700 - 2300
|ज्वार सफेद
|2800 - 5000
|बाजरा
|1800 - 2050
|मक्का लाल
|1700 - 1900
|मक्का सफेद
|1600 - 2200
|जौ नया
|2100 - 2350
|तिल्ली
|7000 - 9500
|मैथी नई
|5800 - 6400
|धनिया बादामी
|11500 - 12500
|धनिया ईगल
|12500 - 13000
|धनिया रंगदार
|13000 - 14500
|मूंग
|6000 - 8200
|उड़द
|4500 - 7000
|चना
|5200 - 5550
|चना मौसमी नया
|5100 - 5550
|चना पेप्सी
|5100 - 5701
|चना डंकी पुराना
|4000 - 4600
|चना काबुली
|5500 - 7000
|ब्रांड/तेल
|भाव (रुपए)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2580
|चंबल
|2540
|सदाबहार
|2395
|लोकल रिफाइंड
|2340
|दीप ज्योति
|2415
|सरसों स्वास्तिक
|2810
|अलसी तेल
|2540
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|ट्रक
|3200
|कोटा स्वास्तिक
|2760
|सोना सिक्का
|3090
|कटारिया गोल्ड
|2780
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|स्कूटर
|2100
|अशोका
|2100
|जिंस
|भाव
|चीनी
|4340 - 4360 रुपए प्रति क्विंटल
|बासमती चावल
|8500 - 9500 रुपए प्रति क्विंटल
|मूंग दाल
|9000 - 9500 रुपए प्रति क्विंटल
|मोगर
|10000 - 10500 रुपए प्रति क्विंटल
|चना दाल
|6600 - 6800 रुपए प्रति क्विंटल
|तुअर दाल
|10000 - 13000 रुपए प्रति क्विंटल
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 4,800 रुपए प्रति किलोग्राम घटकर 2,42,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। वहीं जेवराती सोना 500 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 1,48,800 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,49,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
|श्रेणी
|भाव
|गोल्ड 24 कैरेट (99.5)
|149000
|गोल्ड 22 कैरेट
|137963
|गोल्ड 20 कैरेट
|129765
|गोल्ड 18 कैरेट
|119200
|गोल्ड 14 कैरेट
|104930
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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