कोटा में तूफानी हवा के साथ झमाझम बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई स्थानों पर पेड़ और होर्डिंग गिरे

Kota Weather Update : कोटा। कोटा शहर में रविवार दोपहर करीब 3 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब आधे घंटे तक चली तूफानी बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इससे कई इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। तेज बारिश और हवा के कारण कुछ दूरी तक भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही कोटा संभाग के लिए यलो अलर्ट जारी किया था।