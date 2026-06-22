Rajasthan Roadways: कोटा से जोधपुर, उदयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए दौड़ेंगी एसी बसें

कोटा। यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए राजस्थान रोडवेज ने कोटा से प्रमुख शहरों के लिए नई वातानुकूलित (एसी) बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने टेंडर जारी कर दिए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही रोडवेज के बेड़े में नई एसी और स्लीपर बसें शामिल की जाएंगी। इन बसों के संचालन से यात्रियों को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।