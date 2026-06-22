कोटा में चोरी की कोशिश में पकड़े गए दो आरोपी, एक लांगरी और दूसरा बर्खास्त कांस्टेबल

Kota News : कोटा। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में चोरी की कोशिश का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां निर्माणाधीन मकान में चोरी करने पहुंचे दो आरोपियों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। हैरानी की बात यह रही कि पकड़े गए आरोपियों में एक पुलिस लाइन की मैस में कार्यरत लांगरी और दूसरा बर्खास्त कांस्टेबल निकला। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान उस्मान अली और मनीष यादव के रूप में हुई है। उस्मान अली वर्तमान में पुलिस लाइन कोटा की मैस में लांगरी के रूप में कार्यरत है, जबकि मनीष यादव पुलिस विभाग से बर्खास्त पूर्व कांस्टेबल है।