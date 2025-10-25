जयपुर में चोरी की बड़ी वारदात, 4 घरों के ताले तोड़कर लाखों के जेवर ले उड़े चोर, आईफोन और डेढ़ लाख की घड़ी भी चुराई

चोरी की बड़ी वारदात (पत्रिका फाइल फोटो)
Jaipur Crime: जयपुर में चोरी की घटनाओं ने राजधानी के घरों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। करणी विहार, चित्रकूट और वैशाली नगर में एक के बाद एक घरों के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए मूल्य के जेवर और कीमती सामान चोरी कर रहे हैं।
बता दें कि करणी विहार थाने में ललितेश उपाध्याय ने गुरुवार को चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं, वैशाली नगर के ए-ब्लॉक में ऋत्विक सिंह के घर में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने घर में रखे जेवरात और नकद पैसे ले लिए। इस दौरान परिवार मुंबई यात्रा पर था।
चित्रकूट थाने में नेमी नगर निवासी टीना यादव ने भी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके घर से सोने की अंगूठी, चेन, 10 हजार रुपए नकद, आईफोन और डेढ़ लाख रुपए मूल्य की घड़ी चोरी कर ली।
इसी थाने में पदम सरोवर निवासी विक्रम दत्त शर्मा ने भी चोरी की शिकायत दर्ज कराई। उनके अनुसार चोरों ने मकान के ताले तोड़कर 50 हजार रुपए नकद, मंगलसूत्र, अंगूठी, नाक की बाली समेत लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चोरी किए।
पुलिस ने बताया कि वारदातों के समय घरों में कोई मौजूद नहीं था, जिससे चोर आसानी से चोरी कर गए। करणी विहार, चित्रकूट और वैशाली नगर थानों की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और अनजान लोगों पर भरोसा न करने की सलाह दी है।
राजधानी में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस लोगों को अपने घरों और कीमती सामान की सुरक्षा के लिए जागरुक कर रही है और आश्वस्त किया है कि जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी की जाएगी। वारदातों की लगातार हो रही रिपोर्ट से निवासियों में डर और चिंता बढ़ रही है।
