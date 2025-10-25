Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में चोरी की बड़ी वारदात, 4 घरों के ताले तोड़कर लाखों के जेवर ले उड़े चोर, आईफोन और डेढ़ लाख की घड़ी भी चुराई

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर में नकबजनी करने वाले एक के बाद एक कई घरों के ताले तोड़ लाखों रुपए कीमत के जेवर और अन्य कीमती सामान चोरी कर रहे हैं। करणी विहार, चित्रकूट और वैशाली नगर के चार घरों में वारदात की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 25, 2025

Jaipur Crime

चोरी की बड़ी वारदात (पत्रिका फाइल फोटो)

Jaipur Crime: जयपुर में चोरी की घटनाओं ने राजधानी के घरों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। करणी विहार, चित्रकूट और वैशाली नगर में एक के बाद एक घरों के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए मूल्य के जेवर और कीमती सामान चोरी कर रहे हैं।


बता दें कि करणी विहार थाने में ललितेश उपाध्याय ने गुरुवार को चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं, वैशाली नगर के ए-ब्लॉक में ऋत्विक सिंह के घर में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने घर में रखे जेवरात और नकद पैसे ले लिए। इस दौरान परिवार मुंबई यात्रा पर था।


चित्रकूट थाने में नेमी नगर निवासी टीना यादव ने भी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके घर से सोने की अंगूठी, चेन, 10 हजार रुपए नकद, आईफोन और डेढ़ लाख रुपए मूल्य की घड़ी चोरी कर ली।


इसी थाने में पदम सरोवर निवासी विक्रम दत्त शर्मा ने भी चोरी की शिकायत दर्ज कराई। उनके अनुसार चोरों ने मकान के ताले तोड़कर 50 हजार रुपए नकद, मंगलसूत्र, अंगूठी, नाक की बाली समेत लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चोरी किए।

पुलिस ने बताया कि वारदातों के समय घरों में कोई मौजूद नहीं था, जिससे चोर आसानी से चोरी कर गए। करणी विहार, चित्रकूट और वैशाली नगर थानों की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और अनजान लोगों पर भरोसा न करने की सलाह दी है।


राजधानी में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस लोगों को अपने घरों और कीमती सामान की सुरक्षा के लिए जागरुक कर रही है और आश्वस्त किया है कि जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी की जाएगी। वारदातों की लगातार हो रही रिपोर्ट से निवासियों में डर और चिंता बढ़ रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 9 दवाएं अमानक घोषित, बाजार से हटाने के निर्देश, कई कंपनियां जांच के घेरे में
जयपुर
Rajasthan 9 Drugs Found Substandard

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 09:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में चोरी की बड़ी वारदात, 4 घरों के ताले तोड़कर लाखों के जेवर ले उड़े चोर, आईफोन और डेढ़ लाख की घड़ी भी चुराई

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के बड़े 22 सरकारी अस्पतालों के बिजली सिस्टम में मिली खामियां, पुरानी वायरिंग, ओवरलोडेड पैनल, कभी भी फट सकता है सिस्टम

जयपुर

Jaipur Airport: विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर से, 37 स्थानों के लिए फ्लाइट्स, पहली बार भूटान-वियतनाम जुड़ेंगे

जयपुर

राजस्थान में तबादलों के बाद 900 प्रिंसिपलों ने नहीं किया कार्यग्रहण, जानें क्यों

education-department-rajasthan
जयपुर

Rajasthan: सीधे खाते में आएंगे 1.5 लाख रुपए, इन प्राइवेट स्कूल की बालिकाओं को भी मिलेगा ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ का लाभ

जयपुर

जयपुर की शान थे पीयूष, अपनेपन से करते थे गुलाबीनगर की बातें, ‘अबकी बार मोदी सरकार’ का दिया था स्लोगन

Piyush Pandey Death
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.