जयपुर में चोरी की बड़ी वारदात, 4 घरों के ताले तोड़कर लाखों के जेवर ले उड़े चोर, आईफोन और डेढ़ लाख की घड़ी भी चुराई

पुलिस ने बताया कि वारदातों के समय घरों में कोई मौजूद नहीं था, जिससे चोर आसानी से चोरी कर गए। करणी विहार, चित्रकूट और वैशाली नगर थानों की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और अनजान लोगों पर भरोसा न करने की सलाह दी है।