Rajasthan: नकली सोने को असली बताकर बेचा, गुलदस्ता बेचकर लोगों को लेता था विश्वास में; टटलु गैंग का आरोपी गिरफ्तार

थानाधिकारी जय कुमार भादू ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी सहायता से आरोपी को पकड़ा। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी सवाराम उर्फ प्रकाश रामगढ़ में फेरी लगाकर गुलदस्ते बेचने का काम करता था और लोगों का विश्वास जीतने के लिए खुद को मजदूर बताता था। लोगों का विश्वास जीतकर नकली सोने को असली बात कर ठगी करने का काम करता था। वहीं, एसपी जय यादव ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के झांसे में आकर जेवरात नहीं खरीदें। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करें तो उनकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।