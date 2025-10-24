Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: नकली सोने को असली बताकर बेचा, गुलदस्ता बेचकर लोगों को लेता था विश्वास में; टटलु गैंग का आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: चुरू जिले के सादुलपुर के हमीरवास थाना पुलिस ने नकली सोने के जेवरात को असली बताकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरतार कर ठगी किए गए दो लाख 19 हजार 200 रुपए बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

2 min read

चूरू

image

Nirmal Pareek

Oct 24, 2025

Tatlu gang accused arrested

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: चुरू जिले के सादुलपुर के हमीरवास थाना पुलिस ने नकली सोने के जेवरात को असली बताकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरतार कर ठगी किए गए दो लाख 19 हजार 200 रुपए बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानून व्यवस्था मजबूत होने का संदेश दिया है।

हमीरवास थाना अधिकारी जय कुमार भादू ने बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपी सवाराम उर्फ प्रकाश (58) निवासी एवडी गोल, तहसील व जिला सिरोही को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है तथा मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी।

यह था मामला

रोहताश नाई, निवासी इन्द्रपुरा ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि अनाज मंडी सादुलपुर में पिकअप जीप में गांव से अनाज भरकर आता और जाता रहता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात आरोपी प्रकाश से हुई। आरोपी ने खुद को मजदूर बताते हुए विश्वास दिलाया कि खुदाई के दौरान उसे हरियाणा के रेवाड़ी में सोने के जेवरात मिले हैं।

आरोपी ने परिवादी को एक सोने की माला दिखाई और उसमें से दो मनके असली सोने की जांच के लिए देने की बात कही। रोहताश ने सोने के मनकों की जांच करवाई, जिसमें वे असली पाए गए। इसके बाद आरोपी रोहताश के घर आया और सोने की माला दिखाते हुए पांच लाख रुपए की मांग की।

विश्वास में आकर रोहताश ने आरोपी को तीन लाख रुपए देकर माला खरीद ली लेकिन जब माला पुन: सुनार के पास जांच के लिए ले जाई गई, तो वह नकली निकली। इस तरह आरोपी ने नकली जेवरात को असली बताकर पीड़ित रोहिताश से 2.80 लाख रुपए ठग लिए।

गुलदस्ता बेचकर लोगों को लेता था विश्वास में

थानाधिकारी जय कुमार भादू ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी सहायता से आरोपी को पकड़ा। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी सवाराम उर्फ प्रकाश रामगढ़ में फेरी लगाकर गुलदस्ते बेचने का काम करता था और लोगों का विश्वास जीतने के लिए खुद को मजदूर बताता था। लोगों का विश्वास जीतकर नकली सोने को असली बात कर ठगी करने का काम करता था। वहीं, एसपी जय यादव ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के झांसे में आकर जेवरात नहीं खरीदें। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करें तो उनकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

Published on:

24 Oct 2025 07:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan: नकली सोने को असली बताकर बेचा, गुलदस्ता बेचकर लोगों को लेता था विश्वास में; टटलु गैंग का आरोपी गिरफ्तार

