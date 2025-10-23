बिहार विधानसभा चुनाव: राजस्थान के ‘जादूगर’ ने सुलझाया महागठबंधन का पेंच, तेजस्वी यादव होंगे CM फेस

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) में सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर चली आ रही उलझन आखिरकार सुलझ गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।