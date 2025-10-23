राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल: दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर बनाई गईं 2 नई पोस्ट; जानें क्या होगा इनका काम

पत्रिका फाइल फोटो
Rajasthan IPS Transfer List: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार की शाम पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 34 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। इस सूची के साथ ही सरकार ने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर दो नई महत्वपूर्ण पोस्ट 'स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी स्पेशल ऑपरेशंस' क्रिएट की हैं।
दरअसल, इन नई जिम्मेदारियों को IPS राहुल प्रकाश और आनंद श्रीवास्तव को सौंपा गया है। इसके अलावा, जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर भी बदलाव किया गया है, जिसमें बीजू जॉर्ज जोसेफ को हटाकर सचिन मित्तल को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
राजस्थान पुलिस में पहली बार स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी स्पेशल ऑपरेशंस जैसे पदों का सृजन किया गया है। ये पद संगठित अपराध, साइबर क्राइम, और अन्य गंभीर अपराधों पर नकेल कसने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि, इन पदों की जिम्मेदारियों को लेकर अभी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इनके जरिए सरकार अपराधियों और गैंगस्टरों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी।
2006 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल प्रकाश को स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस, पुलिस आयुक्तालय जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। राहुल प्रकाश को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का करीबी माना जाता है। इससे पहले वे भरतपुर रेंज में डीआईजी के रूप में तैनात थे, जहां उन्होंने साइबर अपराध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की थी।
उनके नेतृत्व में 'एंटी वायरस मिशन' ने साइबर अपराधियों में खलबली मचा दी थी। अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने और साइबर ठगी के मामलों में सख्ती के चलते उनकी कार्यशैली चर्चा में रही। इसके बाद उन्हें जयपुर रेंज का आईजी बनाया गया, और अब इस नई पोस्ट के जरिए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस पद के तहत वे जयपुर में पुलिस ऑपरेशंस को और मजबूत करेंगे, खासकर संगठित अपराध और साइबर क्राइम के खिलाफ।
1994 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद श्रीवास्तव को डीजी स्पेशल ऑपरेशंस की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। चार महीने पहले ही उन्हें डीजी के पद पर प्रमोशन दिया गया था, लेकिन तब तक कोई नई पोस्टिंग नहीं मिली थी। अब सरकार ने उनके लिए यह नया पद सृजित किया है। गहलोत सरकार के दौरान आनंद श्रीवास्तव साढ़े चार साल तक जयपुर के पुलिस कमिश्नर रहे थे।
इस नई भूमिका में वे संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों पर निगरानी और कार्रवाई को और प्रभावी बनाने का काम करेंगे।
इस तबादला सूची में कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। विशेष रूप से, वीके सिंह को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वीके सिंह ने एसओजी में एडीजी रहते हुए 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सहित कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उनकी कार्यशैली की काफी सराहना हुई थी। अब उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया है।
दिनेश एमएन को एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF), जयपुर का एडीजी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद से बीजू जॉर्ज जोसेफ को हटाकर उन्हें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बनाया गया है। उनकी जगह सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सचिन मित्तल की यह नई जिम्मेदारी जयपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर की कानून-व्यवस्था को संभालने में उनकी क्षमता पर भरोसा जताती है।
कार्मिक विभाग की इस सूची में पांच अन्य आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें शामिल हैं-
संजय कुमार अग्रवाल: डीजी, पुलिस हाउसिंग
बीजू जॉर्ज जोसेफ: एडीजी, पुनर्गठन एवं नियम
विजय कुमार सिंह: एडीजी, साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं
अजय पाल लांबा: आईजी, रेल्वेज
अजय सिंह: डीआईजी, इंटेलिजेंस
स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी स्पेशल ऑपरेशंस जैसे नए पदों का सृजन राजस्थान पुलिस को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की पुलिस व्यवस्था के समकक्ष लाने की कोशिश है। इन पदों के जरिए संगठित अपराध, साइबर क्राइम, और गैंगस्टर गतिविधियों पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि, इन पदों की विशिष्ट जिम्मेदारियों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। इसके पहले, सरकार ने गृह विभाग में भी नया पद सृजित कर दीपक कुमार को गृह विभाग का आईजी बनाया था।
