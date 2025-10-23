राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल: दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर बनाई गईं 2 नई पोस्ट; जानें क्या होगा इनका काम

दिनेश एमएन को एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF), जयपुर का एडीजी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद से बीजू जॉर्ज जोसेफ को हटाकर उन्हें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बनाया गया है। उनकी जगह सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सचिन मित्तल की यह नई जिम्मेदारी जयपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर की कानून-व्यवस्था को संभालने में उनकी क्षमता पर भरोसा जताती है।