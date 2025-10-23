Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल: दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर बनाई गईं 2 नई पोस्ट; जानें क्या होगा इनका काम

Rajasthan IPS Transfer List: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार की शाम पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 34 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। इस सूची के साथ ही सरकार ने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर दो नई महत्वपूर्ण पोस्ट 'स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी स्पेशल ऑपरेशंस' क्रिएट की हैं।

3 min read

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 23, 2025

reshuffle in Rajasthan Police

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan IPS Transfer List: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार की शाम पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 34 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। इस सूची के साथ ही सरकार ने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर दो नई महत्वपूर्ण पोस्ट 'स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी स्पेशल ऑपरेशंस' क्रिएट की हैं।

दरअसल, इन नई जिम्मेदारियों को IPS राहुल प्रकाश और आनंद श्रीवास्तव को सौंपा गया है। इसके अलावा, जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर भी बदलाव किया गया है, जिसमें बीजू जॉर्ज जोसेफ को हटाकर सचिन मित्तल को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

बनाई गईं दो ये नई पोस्ट

राजस्थान पुलिस में पहली बार स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी स्पेशल ऑपरेशंस जैसे पदों का सृजन किया गया है। ये पद संगठित अपराध, साइबर क्राइम, और अन्य गंभीर अपराधों पर नकेल कसने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि, इन पदों की जिम्मेदारियों को लेकर अभी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इनके जरिए सरकार अपराधियों और गैंगस्टरों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी।

राहुल प्रकाश- स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस

2006 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल प्रकाश को स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस, पुलिस आयुक्तालय जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। राहुल प्रकाश को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का करीबी माना जाता है। इससे पहले वे भरतपुर रेंज में डीआईजी के रूप में तैनात थे, जहां उन्होंने साइबर अपराध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की थी।

उनके नेतृत्व में 'एंटी वायरस मिशन' ने साइबर अपराधियों में खलबली मचा दी थी। अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने और साइबर ठगी के मामलों में सख्ती के चलते उनकी कार्यशैली चर्चा में रही। इसके बाद उन्हें जयपुर रेंज का आईजी बनाया गया, और अब इस नई पोस्ट के जरिए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस पद के तहत वे जयपुर में पुलिस ऑपरेशंस को और मजबूत करेंगे, खासकर संगठित अपराध और साइबर क्राइम के खिलाफ।

आनंद श्रीवास्तव- डीजी स्पेशल ऑपरेशंस

1994 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद श्रीवास्तव को डीजी स्पेशल ऑपरेशंस की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। चार महीने पहले ही उन्हें डीजी के पद पर प्रमोशन दिया गया था, लेकिन तब तक कोई नई पोस्टिंग नहीं मिली थी। अब सरकार ने उनके लिए यह नया पद सृजित किया है। गहलोत सरकार के दौरान आनंद श्रीवास्तव साढ़े चार साल तक जयपुर के पुलिस कमिश्नर रहे थे।

इस नई भूमिका में वे संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों पर निगरानी और कार्रवाई को और प्रभावी बनाने का काम करेंगे।

अन्य प्रमुख तबादले और जिम्मेदारियां

इस तबादला सूची में कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। विशेष रूप से, वीके सिंह को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वीके सिंह ने एसओजी में एडीजी रहते हुए 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सहित कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उनकी कार्यशैली की काफी सराहना हुई थी। अब उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया है।

दिनेश एमएन को एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF), जयपुर का एडीजी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद से बीजू जॉर्ज जोसेफ को हटाकर उन्हें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बनाया गया है। उनकी जगह सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सचिन मित्तल की यह नई जिम्मेदारी जयपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर की कानून-व्यवस्था को संभालने में उनकी क्षमता पर भरोसा जताती है।

इनको मिली अतिरिक्त जिम्मेदारियां

कार्मिक विभाग की इस सूची में पांच अन्य आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें शामिल हैं-

संजय कुमार अग्रवाल: डीजी, पुलिस हाउसिंग
बीजू जॉर्ज जोसेफ: एडीजी, पुनर्गठन एवं नियम
विजय कुमार सिंह: एडीजी, साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं
अजय पाल लांबा: आईजी, रेल्वेज
अजय सिंह: डीआईजी, इंटेलिजेंस

नई पोस्ट्स की भूमिका

स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी स्पेशल ऑपरेशंस जैसे नए पदों का सृजन राजस्थान पुलिस को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की पुलिस व्यवस्था के समकक्ष लाने की कोशिश है। इन पदों के जरिए संगठित अपराध, साइबर क्राइम, और गैंगस्टर गतिविधियों पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि, इन पदों की विशिष्ट जिम्मेदारियों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। इसके पहले, सरकार ने गृह विभाग में भी नया पद सृजित कर दीपक कुमार को गृह विभाग का आईजी बनाया था।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में निजी टांकों के निर्माण पर क्यों लगी रोक? सांसद ने बताया तुगलकी फरमान; MLA बोले- लोगों की पीठ पर खंजर घोंपा
बाड़मेर
private tanks banned in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Oct 2025 05:23 pm

Published on:

23 Oct 2025 04:27 pm

Hindi News / Patrika Special / राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल: दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर बनाई गईं 2 नई पोस्ट; जानें क्या होगा इनका काम

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

राजस्थान में भय का माहौल पैदा कर रहे हिस्ट्रीशीटर, जानिए किस जिले में कितने आदतन अपराधी; कौनसा नंबर 1

rajasthan crime
Patrika Special News

Money Tips: लाखों की बचत करके भी कुछ नहीं आएगा हाथ! असली वेल्थ चाहिए तो इस तरह करें फाइनेंशियल प्लानिंग

Money Tips
Patrika Special News

घर की चौखट से सड़कों तक… आत्मविश्वास की मिसाल बनीं इस गांव की महिलाएं, जानें कैसे बदली तकदीर?

परिवहन सेवा से बदली महिलाओं की दुनिया (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को जेल से ‘घर’ में किया जाएगा शिफ्ट, वरिष्ठ मंत्री ने कहा- वहां वह लूडो भी खेल सकेंगे

Pakistan Ex PM Imran Khan
Patrika Special News

Loyalty card: कैसे रिवॉर्ड कार्ड के जरिये हो रहा है आपका बटुआ खाली,भारत में भी चल रहा है यह खेल

Loyalty card Pricing
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.