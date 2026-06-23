Kota News : सीने में दर्द पर खुद अस्पताल पहुंचा, पार्किंग में अचेत होकर गिरा, फिर नहीं उठा

बड़े भाई जितेंद्र ने बताया कि पहली पत्नी की मौत के बाद 16 साल पहले राकेश ने दूसरी शादी की थी। उसके तीन बच्चे हैं। दो महीने पहले पति पत्नी में अनबन हुई थी, जिसके बाद बच्चे लेकर पत्नी अपने मायके चली गई। राकेश घर में अकेला था। करीब 15 दिन पहले राकेश ने फोन कर खुद के तनाव में होने की बात बताई थी। तब उसे समझाया गया कि सब ठीक हो जाएगा।