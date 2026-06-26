Kota Accident: बेटे के सामने हुई पिता की मौत, शव के पास बैठकर रोता रहा, NH-27 पर ट्रक का टायर निकलने से हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि देर रात पोलाईकला के पास हुए हादसे में कार के आगे चल रहे ट्रक का एक टायर अचानक निकलकर सड़क पर आ गया। जिससे पीछे चल रही कार उस टायर से टकरा गई और चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका। टायर से टकराने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली गई और फिर सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में आगे बैठे 45 साल के पप्पू पुत्र हरचरण कुशवाह निवासी जालौन (उत्तर-प्रदेश) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार चला रहे उनके बेटे मनीष कुशवाह को हल्की चोटें आईं और कार में सवार दोनों महिलाओं को भी मामूली चोटें लगी हैं।