Jaipur: सांगानेर में बेटे ने बुजुर्ग पिता को पीटा, घूंसे-थप्पड़ बरसाए, जमीन पर गिरने के बाद घसीटा

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस विचलित करने वाले वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक अपने बुजुर्ग पिता पर गुस्से में ताबड़तोड़ घूंसे और थप्पड़ बरसा रहा है। बेटे की इस बर्बरता के कारण बुजुर्ग पिता के मुंह और सिर पर गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए। लाचारी की इंतिहा तब देखने को मिली जब दर्द से कराहते हुए बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े, लेकिन बेटे का दिल फिर भी नहीं पसीजा और वह उन्हें घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गया। आरोपी बेटे ने कमरा बंद करने के बाद भी अपने बुजुर्ग पिता से मारपीट की। हालांकि परिजन बार बार आरोपी से कमरा खोलने की गुहार लगाते रहे।