Rajasthan Inflation: अलनीनो के प्रभाव से इस बार मानसून रहेगा कमजोर, राजस्थान में होगी कम बारिश! बढ़ सकती है महंगाई

Rajasthan Inflation : अमरीका-इजरायल और ईरान के रिश्तों में सीजफायर एग्रीमेंट के बाद भी उतार-चढ़ाव जारी है। इससे अभी भी वैश्विक बाजार में आशंकाएं बनी हुई है। बाजार की दूसरी चिंता अलनीनो के प्रभाव के कारण कमजोर मानसून ने बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इस बार मानसून के दौरान बारिश में 24 फीसदी तक की कमी हो सकती है। मानसून आधारित कृषि अर्थव्यवस्था होने के कारण राजस्थान पर कमजोर मानसून का गहरा असर हो सकता है। पैदावार घटने से किसानों की आय में कमी के साथ उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है।