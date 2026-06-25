Jaipur: मुहाना से एक ही परिवार के लापता 4 बच्चे अयोध्या में सुरक्षित मिले, रामलला के दर्शन की चाह में छोड़ा था घर

पुलिस की कड़ी मशक्कत और जांच आखिर में रंग लाई। मिली जानकारी के अनुसार चारों मासूमों के मन में अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन करने और भव्य राम मंदिर देखने की इच्छा थी। इसी के चलते चारों बच्चे घर से बिना बताए ट्रेन पकड़कर निकल पड़े। सुल्तानपुर और कुशीनगर जाने वाली ट्रेनों के बदले हुए रूट के बीच सफर करते हुए बच्चे सीधे अयोध्या पहुंच गए।

मुहाना पुलिस के अनुसार चारों बच्चों को अयोध्या में पूरी तरह सुरक्षित ढूंढ लिया गया है। बच्चों के सकुशल मिलने की खबर मिलते ही रो-रोकर बुरा हाल कर चुके परिजनों और पुलिस टीम ने राहत की सांस ली है। पुलिस टीम परिजनों के साथ बच्चों को वापस जयपुर लाने के लिए रवाना हो चुकी है।