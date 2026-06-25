किरोड़ी लाल मीणा बोले- ‘अशोक गहलोत 5 साल कुर्सी से चिपके रहे, गांधारी-दर्शन त्यागकर सत्य का सामना करें’

दरअसल, इससे एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए एक्सपोज होने की बात कही थी। गहलोत ने कहा था कि सरकार बनने से पहले और मंत्री बनने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा लगातार आरोप लगाते रहे, लेकिन उनके किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब खुद पर सवाल उठने के बाद मीणा ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।