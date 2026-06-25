Rajasthan: 10 दिन में PTET-2026 का परिणाम घोषित, भरतपुर के कार्तिक और चूरू के जयप्रकाश बने टॉपर

उन्होंने बताया कि 14 जून को आयोजित परीक्षा के लिए 1 लाख 26 हजार 600 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1 लाख 7 हजार 575 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा राज्य के सभी 41 जिलों में स्थापित 300 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। राज्य के 944 बीएड कॉलेजों में कुल 1 लाख 7 हजार 430 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया शैक्षणिक सत्र जुलाई से प्रारंभ होगा। परिणाम घोषणा के दौरान पीटीईटी समन्वयक प्रो. क्षमता चौधरी, डॉ. संदीप हुडा, डॉ. अकबर अली सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।