Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल का एलान, दमखम के साथ मैदान में उतरेगी आरएलपी

इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार की कई योजनाओं और निर्णयों को जनविरोधी बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में भी अपराध बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। बेनीवाल ने हाल ही में मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान एक युवती पर पुलिसकर्मियों द्वारा गर्म पानी डालने की घटना का भी उल्लेख किया और इसे सरकार की संवेदनहीनता का उदाहरण बताया।