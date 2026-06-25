कोटा के झाला हाउस को बचाने की मांग में आज सड़कों पर उतरेंगे विरासत प्रेमी, शुरू हुई जर्जर हिस्सों को हटाने की कारवाई

हम लोग संस्था के डॉ. सुधीर गुप्ता, हाड़ौती हेरिटेज वॉक्स के सर्वेश सिंह हाड़ा, कोटा हेरिटेज सोसाइटी की ज्योति सक्सेना और जूही शर्मा, इंटैक के निखिलेश सेठी तथा हाड़ौती टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के रवीन्द्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से कहा कि किसी भी विरासत भवन के लिए ध्वस्तीकरण अंतिम विकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संरक्षण, पुनर्स्थापन और पुनः उपयोग की संभावनाओं पर पहले गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यदि शहर की ऐतिहासिक इमारतें एक-एक कर समाप्त होती रहीं तो कोटा अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक पहचान खो देगा। उन्होंने विशेषज्ञों, संरक्षण वास्तुकारों और इतिहासकारों की सलाह से भवन के संरक्षण और पुनर्स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन कराने तथा ध्वस्तीकरण के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है।