Domestic Dispute: बच्चों के बगल में सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या, पति फरार

सूचना मिलने पर थाना तालेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और साक्ष्य जुटाने की कोशिश की गई। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक राजेश टेलर भी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और जांच टीम को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए।