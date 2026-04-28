Bundi : दो माह से वाहन फिटनेस की जांच बंद, टोंक-शाहपुरा दौड़ रहे बूंदी के वाहन मालिक

बूंदी. परिवहन विभाग की लापरवाही का खामियाजा इन दिनों वाहन स्वामियों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले करीब दो माह से जिले में वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र बनना बंद है। फरवरी से यह सेवा ठप होने के कारण वाहन मालिकों को मजबूरन टोंक और शाहपुरा जाना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। फिटनेस नहीं होने के चलते वाहन चालकों को ऑनलाइन चालान का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे उन पर दोहरी मार पड़ रही है। पेट्रोल खर्च और टोल टैक्स के साथ जुर्माना अलग से देना पड़ रहा है, जिससे वाहन स्वामी खासे परेशान हैं।