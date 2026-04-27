Railway Over Bridge: राजस्थान की इस रेल लाइन पर बनेगा ROB, जाम से मिलेगी निजात

भले ही हाई कोर्ट द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाले क्षेत्रों में लाइट जलाने के आदेश जारी करते हुए, लेकिन प्राधिकरण के कर्मचारियों की लापरवाही अभी भी खुलकर सामने आ रही है। नमाना रोड ओवर ब्रिज पर लग रही लाइटों में से कई लाइट अधूरी जलती है। ऐसे में रात्रि के समय यहां पर संपर्क सड़कों से गांव में जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर तुड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्राली रात को खड़े हो जाने के बाद में आए दिन दुर्घटनाएं घटित होने का सिलसिला जारी है।