Bundi : लोकसभा अध्यक्ष के विजन के तहत बूंदी को मजबूत, सुविधाओं वाला शहर बनाएंगे

बूंदी. नव नियुक्त जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव ने रविवार को बूंदी शहर का सघन निरीक्षण कर आरयूआईडीपी के विकास कार्यों, सडक़ों की स्थिति और शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने हुडको के तहत होने वाले कार्यों के लिए चिन्हित स्थानों का भी अवलोकन भी किया। जिला कलक्टर ने नगरपरिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी एक माह के भीतर शहर की सफाई व्यवस्था हर हाल में मजबूत और सुचारू हो जानी चाहिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने पुलिस लाइन, मीरा गेट, जैतसागर, लंकागेट क्षेत्र, बालचंदपाड़ा, नवल सागर झील, नागदी बाजार और खेल संकुल जैसे प्रमुख क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पुलिस लाइन व महावीर कॉलोनी में जैतसागर नाले के निर्माण की प्रगति जांची और अतिक्रमण हटाकर कार्य की गति बढ़ाने तथा निर्मित नाले की नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।