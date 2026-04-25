Bundi : श्रीराम की प्रतिमा स्थापना और सौन्दर्यकरण के कार्य का टेंडर निरस्त



तालाब को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए स्वीकृत ड्राइंग के तहत कार्य शुरू कराने के लिए पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के साथ अधिकारी मौका देख चुके थे। साथ ही तालाब पर भगवान श्रीराम की प्रतिमा लगाने का स्थान चिन्हित कर व पाल पर ट्रेक प्लांटेशन निर्माण कार्य कराने के लिए तालाब की पाल का भी मौका देखा गया था। पिछले वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ की राशि के बजट की घोषणा की थी। बजट घोषणा की पालना में तालाब के सौन्दर्यकरण के लिए पर्यटन विभाग ने तीन करोड़ 20 लाख रुपए की राशि सार्वजनिक निर्माण को स्थानांतरण कर रखी है। निर्माण विभाग द्वारा अप्रैल में कार्य शुरू करना तय कर रखा था।