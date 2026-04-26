Bundi : प्रतिनियुक्तियों ने बढ़ाई मरीजों की परेशानी, उपचार के लिए कोटा-बूंदी जाने को मजबूर

ये हैं चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मचारी प्रति नियुक्ति पर

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वर्तमान में चार चिकित्सक ही कार्यरत चल रहे हैं, जिसमें से 5 पद चिकित्सक के रिक्त चल रहे है।डॉ प्रतुल गुप्ता शिशु रोग विशेषज्ञ को जोन डायरेक्टर के आदेश पर कोटा में लगा रखा है। डॉ नीतू मीणा सीनियर रेजिडेंट का कोर्स कर रही है, वह कोटा मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रही हैं। हबीब मंसूरी सीनियर लैब टेक्नीशियन दो साल से फूड डिपार्टमेंट में लगा रखा है। सीएमएचओ के आदेश से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं।