Bundi : कापरेन में बड़ा सडक़ हादसा, सवारियों से भरी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी, 13 जने घायल

बताया जा रहा है कि बस कोटा से दिल्ली जा रही थी। दुर्घटना में करीब 13 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को पहले कापरेन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 6 गंभीर घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कापरेन थाना प्रभारी भगवान सहाय मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। दो यात्री बस के अंदर फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस, राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।