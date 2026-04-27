Bundi : जिले में 581 स्कूलों के लिए दस करोड़ का इंतजार

कुल मिलाकर कुक कम हेल्पर और पोषाहार का जुलाई 2025 से अब तक नौ माह का 8 करोड़ 30 लाख 24 हजार 866 रुपए भुगतान बकाया चल रहा है। जबकि सरकार ने एक अप्रेल से नए सत्र की शुरुआत कर दी है,ऐसे में पोषाहार पकाने में आ रही समस्या से सभी विद्यालयों को जूझना पड़ रहा है। तथा सब्जी गैस राशन अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यालय के पोषाहार प्रभारी द्वारा वहन की जा रही है। ऐसे में कुक कम हेल्पर के सामने परिवार के लालन-पालन में संकट खड़ा हो गया है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिला स्तर पर बिल पूरे कर भुगतान के लिए भिजवा दिए गए है। जयपुर स्तर से भुगतान अटका हुआ है।