Bundi: हजारों रुपए नकद और चांदी का गिफ्ट लेकर भात भरने पहुंची पुलिस टीम, लांगरी की बेटी की थी शादी

शाम के समय आयोजित कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी ने दुल्हन की मां को चुनरी ओढ़ाई और परंपरा के अनुसार पहरावनी की रस्म निभाई। करीब दो घंटे तक चले इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए 51 हजार रुपए नकद, चांदी की बिछिया, पांच बर्तन और अन्य आवश्यक सामान भेंट किए।