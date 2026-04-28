Bundi : गो तस्करी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, थाने के बाहर धरने पर बैठे



टेंट को लेकर विवाद

प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ता कनकसागर तालाब स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में एकत्रित हुए और रैली के रूप में थाने पहुंचे।

यहां प्रदर्शन के दौरान जब कार्यकर्ता टेंट लगाने लगे तो पुलिस ने मना किया, जिससे विवाद और हंगामा हो गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के थाने में प्रवेश को रोकने के लिए गेट पर महिला पुलिसकर्मियों सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस उपाधीक्षक राजूलाल मीणा, थानाधिकारी सहदेव सिंह मीणा सहित अन्य थाना क्षेत्रों से आया जाप्ता मौके पर

मौजूद रहा।