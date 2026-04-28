बूंदी: शिक्षक को चुनाव ड्यूटी में लगाया, बच्चे उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे

नैनवां( बूंदी)। ढाई माह से उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में चुनाव कार्य में लगा रखे विद्यालय के शिक्षक को वापस लगाने के लिए रालड़ी प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को मंगलवार को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। बच्चों के धरने पर बैठते ही अधिकारी हरकत में आ गए। तहसीलदार व शिक्षा विभाग के अधिकारी तत्काल उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। चुनाव कार्य में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में लगा रखे अध्यापक को विद्यालय के लिए रिलीव कर दिया। शिक्षक को रिलीव करने के बाद ही बच्चों ने धरना समाप्त किया।