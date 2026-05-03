Bundi : जर्जर ओवरब्रिज से गुजर रहे वाहन, मरम्मत का इंतजार

लबान. क्षेत्र में दिल्ली मुम्बई रेल मार्ग पर पापड़ी गांव के समीप मेगा हाइवे पर करीब 15 माह पहले ही यातायात के लिए शुरू किए ओवरब्रिज की हालत भारी ट्रैफिक दबाव के चलते जर्जर हो गया है। ओवरब्रिज की सड़क से डामर पूर्णतया उखड़ गया है। सैकड़ों की संख्या में गड्ढे हो गए है और जगह जगह सरिए निकल आए है, जिसके चलते ओवरब्रिज की हालत खस्ताहाल हो चुकी है और प्रशासनिक उपेक्षा के चलते मरम्मत का इंतजार कर रहा है।