Rajasthan: प्यार चढ़ा परवान तो 18 साल की युवती ने पड़ोसी के साथ भागकर की शादी, अब मदद की गुहार लगा रहा कपल

नाजिया के अनुसार, जब उसने घरवालों को अपने प्रेम और शादी की इच्छा के बारे में बताया, तो उसे विरोध का सामना करना पड़ा। उसने आरोप लगाया कि परिवार ने उस पर दबाव बनाया और यहां तक कि उसके साथ मारपीट भी की गई। परिवार की ओर से उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां भी दी गईं। यही नहीं, उसके घरवाले उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते थे, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई।