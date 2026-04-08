Bikaner Rape Case: 13 साल की बच्ची से बलात्कार, मां ने दर्ज कराई रिपोर्ट

उसी दौरान वह भी घर के किसी जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी । इसी बीच आरोपी महिला बसंती देवी उसकी 13 वर्षीय बेटी को किसी काम का बहाना बनाकर अपने घर ले गई । मां का आरोप है कि वहां पहले से मौजूद पालाराम ने बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए बलात्कार किया । बाद में बच्ची ने घर आकर परिजनों को पूरी घटना के बारे में रोते-रोते बताया। उसके बाद मां अपनी बेटी के साथ थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया ।