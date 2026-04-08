भाटी vs रावणा विवाद: ‘सुनियोजित तरीके से…’, FIR के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने तोड़ी चुप्पी- समर्थकों से की अपील, जानें क्या बोले? 

मारवाड़ की राजनीति के केंद्र बिंदु और शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सिंगर छोटू सिंह रावणा के साथ चल रहे विवाद पर अपना पहला आधिकारिक बयान जारी किया है। विवाद के तूल पकड़ने और पुलिसिया कार्रवाई (FIR) के बाद भाटी ने सोशल मीडिया के जरिए जनता और अपने समर्थकों को संबोधित किया। भाटी का यह बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तीखी बहस और जातिगत टिप्पणियों का दौर चल रहा था।