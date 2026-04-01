‘भाटी vs रावणा’ विवाद : छोटू सिंह के काफिले में SUV कारों का रेला, लोग पूछ रहे- ‘FIR दर्ज करवाने जा रहे हो या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो’? – देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर बुधवार सुबह से ही छोटू सिंह रावणा के काफिले के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। बाड़मेर शहर से रवाना होकर शिव की ओर जाते हुए इस काफिले में सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां और समर्थक नजर आए। छोटू सिंह के समर्थक एसयूवी कारों और मोटरसाइकिलों के साथ रवाना हुए।



सोशल मीडिया पर चर्चा: वायरल वीडियो को देख लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ इसे 'न्याय की लड़ाई' बता रहे हैं, तो कुछ इसे सीधे तौर पर विधायक भाटी को चुनौती देने वाला 'शक्ति प्रदर्शन' करार दे रहे हैं।