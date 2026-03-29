Chotu Singh Rawna : क्रिकेट के जुनून से लेकर आनंदपाल एनकाउंटर के डेब्यू सॉन्ग तक, क्या जानते हैं छोटू सिंह रावणा की ये 10 दिलचस्प बातें?

राजस्थान की लोक संस्कृति और भजन गायकी के क्षेत्र में छोटू सिंह रावणा आज एक जाना-पहचाना नाम हैं। 4 अक्टूबर 1996 को बाड़मेर की शिव तहसील के कोटड़ा गाँव में जन्मे छोटू सिंह ने बेहद कम उम्र में वह मुकाम हासिल किया है, जो कई लोगों के लिए ताउम्र एक सपना होता है। लेकिन उनकी यह सफलता रातों-रात नहीं आई, इसके पीछे संघर्ष, जुनून और एक बड़ा फैसला छिपा है।