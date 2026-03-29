भाटी V/S रावणा विवाद : अब छोटू सिंह ने जारी किया नया वीडियो, रविंद्र सिंह के जवाब पर पलटवार, दिखा डाला ये सबूत 

राजस्थान के इस विवाद ने मारवाड़ के युवाओं को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी के 'फैन' इसे उनकी बेबाकी और अनुशासन बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ रावणा के प्रशंसक इसे एक कलाकार के आत्मसम्मान पर चोट मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह विवाद लंबा खिंचता है, तो आगामी चुनावों में इसका असर 'वोट बैंक' पर भी पड़ सकता है।