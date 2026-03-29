भाटी V/S रावणा विवाद : अब छोटू सिंह ने जारी किया नया वीडियो, रविंद्र सिंह के जवाब पर पलटवार, दिखा डाला ये सबूत 

Ravindra Singh VS Chhotu Singh
राजस्थान के सबसे चर्चित विवाद में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने अपना दूसरा वीडियो जारी कर विधायक रविंद्र सिंह भाटी के दावों को चुनौती दी है। रावणा ने स्पष्ट किया कि उन्हें चुप कराने के लिए भारी 'दबाव' बनाया जा रहा है, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस वीडियो ने पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी है।
रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार यह पूछा जा रहा था कि यदि धमकी मिली है तो सबूत क्या है? इसका जवाब देते हुए रावणा ने अपने नए वीडियो में:
इस दूसरे और नए वीडियो में छोटू सिंह ने अपनी बेबाकी दिखाते हुए कहा कि उनके लिए धमकियां मिलना कोई नई बात नहीं हैं।
छोटू सिंह रावणा ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले वीडियो के वायरल होने के बाद से ही उन पर समझौता करने या चुप रहने का भारी दबाव डाला जा रहा है।
विधायक भाटी ने इस पूरे विवाद के पीछे की कहानी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि विवाद एक कैंसर पीड़ित बच्चे के वीडियो को लेकर शुरू हुआ।
छोटू सिंह रावणा ने आरोप लगाया था कि भाटी ने फोन पर कहा— "दो बार छोड़ दिया, अब सीधा करना आता है"। इस पर भाटी ने कहा:
हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक दो महत्वपूर्ण चीजें नदारद हैं:
राजस्थान के इस विवाद ने मारवाड़ के युवाओं को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी के 'फैन' इसे उनकी बेबाकी और अनुशासन बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ रावणा के प्रशंसक इसे एक कलाकार के आत्मसम्मान पर चोट मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह विवाद लंबा खिंचता है, तो आगामी चुनावों में इसका असर 'वोट बैंक' पर भी पड़ सकता है।
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