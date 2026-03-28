रविंद्र सिंह भाटी vs छोटू सिंह रावणा: भजन गायक ने शिव विधायक पर लगाए ‘धमकाने’ के गंभीर आरोप, जानें आखिर क्या है विवाद की जड़?

राजस्थान की राजनीति में अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। इस बार विवाद किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से नहीं, बल्कि राजस्थान के लोकप्रिय और प्रतिष्ठित भजन गायक छोटू सिंह रावणा के साथ है। दरअसल, रावणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि विधायक भाटी ने उन्हें फोन पर न केवल डराया-धमकाया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जान से मारने की चेतावनी भी दी।