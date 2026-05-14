Jaipur: आगे चल रहा था स्कूल, पीछे हो रहा था देह व्यापार! कमरा खुला तो अंदर के हालात देख पुलिस के उड़ गए होश

जांच में यह बेहद खौफनाक सच सामने आया है कि इस रैकेट का जाल बाहरी राज्यों तक फैला था। रेस्क्यू की गई युवतियों में एक मेरठ, यूपी। दूसरी फरीदाबाद ,हरियाणा और तीसरी मेघालय की रहने वाली है। युवतियों ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि उन्हें कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने देहरादून बुलाया गया था। यहां आने के बाद आरोपियों ने उनके साथ जबरन संबंध बनाए और चोरी.छिपे वीडियो बना लिए। बाद में इन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उन्हें देह व्यापार के नर्क में धकेल दिया गया। मेघालय की युवती को तो उसके अपने प्रेमी ने ही शराब और पैसों का लालच देकर इन दलालों के हवाले कर दिया था।