Kota: बस पैर तोड़ना ताकि वो शादी करने नहीं आ सके! होने वाले दूल्हे की 10000 में दी सुपारी, ज्यादा पीटा तो हुई मौत

Contract Killing Rajasthan: इश्क और नफरत के बीच बुनी गई एक ऐसी साजिश जिसने दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मंगेतर ने ही अपने होने वाले पति को रास्ते से हटाने के लिए खूनी खेल रचा। महज 10 हजार रुपए की सुपारी देकर युवक के पैर तुड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाशों की बेरहमी ने उसकी जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी युवती और उसके नाबालिग भाई सहित हमलावरों कोपकड़ने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस को युवती पर पहले से ही शक था। मृतक के परिवार ने युवती और उसके भाई पर आरोप लगाए थे।