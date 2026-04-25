Rajasthan Tourism: राजस्थान के 3 संभागों को नए पर्यटन सर्किट से जोड़ने की तैयारी, जानिए कैसे बदलेगा सफर

भारतमाला परियोजना में दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे से कोटा जुड़ गया है। कृष्णगमन पथ में भरतपुर से कोटा सीधा रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इसके लिए दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेव वे पर लबान इंटर एक्सचेंज से कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट फोनलेन रोड से जोड़ा जाएगा। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। यह रूट चालू होने पर पर्यटक सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व को देखकर सड़क मार्ग से आसानी से कोटा पहुंच जाएंगे। यहां दो-तीन दिन ट्यूर प्लान के तहत हाड़ौती में घूम सकेंगे। इसके बाद वाया चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर आ-जा सकेंगे।