जनसुनवाई: कलक्टर से बोले किसान, नहीं मिली फसल खराबे की मुआवजा राशि

रात्रि चौपाल में आए देवी शंकर ने बताया कि उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयन हो जाने के बाद भी अभी तक इसकी स्वीकृति जारी नहीं की गई है। जिस पर जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में यथाशीघ्र आवास आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।जनसुनवाई में आए मृतका जरीना बानो के परिजनों ने बताया कि जरीना बानो का निधन 5 महीने पहले हो गया था और उनके बैंक ऑफ बडौदा के खाते में दर्ज नॉमिनी शेष राशि की नॉमिनी के नाम पर एफडी करवानी है, लेकिन बैंक द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है। जिला कलक्टर ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिलीप कौर को निर्देश दिए कि परिवादी की समस्या का यथा शीघ्र निराकरण कराएं।