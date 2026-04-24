कोटा में गरजे बुलडोजर, 1296 बीघा भूमि से अतिक्रमण साफ, भारी जाप्ता रहा तैनात

कार्रवाई के दौरान केडीए तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा, हिम्मत सिंह राव, ललित नागर व भू-अभिलेख निरीक्षक मुरलीधर पारेता, हरीश कुमार गुप्ता, हरीशचन्द्र प्रजापति, विवेक पाल सिंह, भवानी शंकर कारपेन्टर, पटवारी रामनिवास मेघवाल, अमित कुमार, हितेश माहेश्वरी, संदीप गोबर रोहिणी महावर, प्रफुल्ल कुमार गोयल मौजूद रहे। पुलिस की ओर से तालेड़ा पुलिस उपाधीक्षक राजेश टेलर, तालेड़ा थानाधिकारी अरविन्द भारद्वाज, नमाना थानाधिकारी समेत प्राधिकरण और पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।