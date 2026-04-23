Housing Scheme: UIT ने बनाए 432 फ्लैट, किश्तें जमा नहीं कराने वाले 105 आवंटियों के फ्लैट्स निरस्त

Chittorgarh Housing Scheme : चित्तौडगढ़। शहर के करीब ओछड़ी में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत अपने घर का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए खुशखबरी है, तो वहीं लापरवाही बरतने वालों के लिए यह बड़ा झटका है। नगर विकास न्यास (यूआईटी) द्वारा योजना के तहत निर्माण कार्य पूर्ण कर पजेशन देने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य बात यह है कि जिन लोगों ने फ्लैट की राशि जमा नहीं कराई है, उन 105 डिफॉल्टर्स के आवंटन निरस्त कर दिए गए हैं।