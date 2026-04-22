Rajasthan News : लॉटरी निकली, घर का सपना अटका: बजट मंजूरी के इंतजार में ठप पड़ी 200 आवासों की योजना

दूसरी ओर, लॉटरी में नाम आने के बाद घर मिलने की उम्मीद लगाए बैठे लोग अब गहरी असमंजस की स्थिति में हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के वे आवेदक, जिन्होंने इस योजना को अपने स्थायी आवास के रूप में देखा था, अब लगातार इंतजार कर रहे हैं। उन्हें न तो निर्माण की कोई तय समयसीमा बताई गई है और न ही कोई स्पष्ट सूचना दी जा रही है। ऐसे में कई लाभार्थी यह सोचने को मजबूर हैं कि लॉटरी में नाम खुलने के बाद भी क्या उन्हें वास्तव में आवास मिल पाएगा या नहीं।