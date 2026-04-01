Rajasthan New Rail Line: राजस्थान में बिछेगी नई रेल लाइन, दो शहरों का सफर होगा आसान, 58 किमी दूरी होगी कम

वर्तमान में जोधपुर से ब्यावर पहुंचने के लिए यात्रियों को मारवाड़ जंक्शन के रास्ते करीब 191-193 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित नई रेल लाइन बनने के बाद यह दूरी घटकर लगभग 133 किलोमीटर रह जाएगी। यानी करीब 58 किलोमीटर की कमी आएगी और यात्रियों का लगभग एक घंटे का समय बचेगा। यह प्रोजेक्ट अभी निर्माण/स्वीकृति के चरण में है (सर्वे पूरा हो चुका है, वित्तीय मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है)।