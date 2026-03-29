KDA: 86 करोड़ रुपए से निखरेगा राजस्थान का ये शहर, चौड़ी होंगी सड़कें, लिंक रोड और हेरिटेज वॉक मार्ग समेत ये होंगे विकास कार्य

मार्ग को आकर्षक बनाने के लिए डेकोरेटिक पोल और लाइटें लगाई जाएगी और दीवारों को एक रंग में रंगते हुए इन पर राजस्थानी हेरिटेज की सुंदर पेंटिंग की जाएगी। मार्ग में आने वाली ऐतिहासिक इमारतों महात्मा गांधी स्कूल, महारानी स्कूल, लाल बुर्ज व लक्खी बुर्ज का फ्रंट एलिवेशन करते हुए फसाड़ लाइटें लगाकर आसपास के अतिक्रमण और विद्युत केबल्स हटाकर इनके हेेरिटेज को बरकरार रखते हुए संरक्षण के लिए मरम्मत कर आकर्षक रूप दिया जाएगा। हुडको ने मार्ग के सौंदर्यीकरण और बीच आने वाली चार प्रमुख इमारतों के फ्रंट एलिवेशन और फसाड़ लाइट के लिए करीब 13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।