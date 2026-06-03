Barmer: ऑनलाइन सीखी ड्रग्स बनाने की तकनीक,खेत में खोली फैक्टरी, पुलिस ने किया पर्दाफाश

एएनटीएफ के महानिरीक्षक विकासकुमार ने बताया कि बाड़मेर के धणाऊ क्षेत्र में एक खेत पर छापेमारी के दौरान एमडी निर्माण में काम आने वाला प्रतिबंधित रसायन से भरा ड्रम बरामद हुआ। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी नारायणराम ने खुलासा किया कि जोधपुर जिले के रामड़ावास कल्ला स्थित उसके घर में एमडी बनाने के उपकरण और अन्य रसायन रखे हुए हैं तथा वहां निर्माण प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी थी। सूचना मिलते ही एएनटीएफ और कापरड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर वहां से बड़ी मात्रा में रसायन और उपकरण जब्त कर लिए। पुलिस ने बाड़मेर से 42.660 किलो केमिकल और अन्य उपकरण बरामद किए।